أردني تلقى هدية عرسه من الملك في الحجر الصحي ودخل السجن بعد الخروج منه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوعز وزير الداخلية الأردني إلى محافظ العاصمة عمان، أمس، بالقاء القبض على عريس كان قد احتفل بعرسه داخل الحجر الصحي بمنطقة البحر الميت، وتلقى التهنئة والهدايا مع عروسه من الملك والملكة.

العريس ألقي القبض عليه بعد أن استقبل من قبل ذويه في أحد مناطق العاصمة الأردنية، يوم أمس، وبشكل خالف التعهد الذي وقع عليه، والتزم به قبل مغادرته الفندق الذي كان يقيم فيه، والمخصص للحجر الصحي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية إن العريس وذويه خالفوا كذلك "قانون الدفاع" الأمر الذي أدى إلى القبض عليهم، وتوقيفهم في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضاف المصدر أنه لن يتم التهاون مع أي شخص يخالف "قانون الدفاع"، واتخاذ أشد الاجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز على القانون.

وكان الملك عبدالله الثاني قد أكد، في تغريدة له على "تويتر"، أمس، "أن القانون فوق الجميع، وفي ظل ما يشهده بلدنا والعالم من ظروف، لا مكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية".

وشدد الملك عبدالله الثاني: "الجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم. لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار".