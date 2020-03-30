ترامب: نسب المشاهدة المرتفعة لمؤتمري الصحفي تربك الإعلام العاجز

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علق الرئيس الأميركي على نسب المشاهدة المرتفعة التي لمؤتمره الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك يربك الإعلام العاجز.

وأضاف مقتبسا أول جملة من مقالة في صحيفة نيويورك تايمز تقول إن الرئيس ترامب "يحقق نجاحا ساحقا في نسب المشاهدة"، حاذفا بقيتها.

وتقول العبارة كاملة إن ترامب حقق نجاحا ساحقا بالنسبة إلى نسب المشاهدة، لكن "بعض الصحفيين وخبراء الصحة العامة يقولون إن ذلك قد يكون أمرا خطيرا".

وتتابع الصحيفة أن الرئيس ترامب "كرر معلومات وصفها أطباء ومسؤولون في الصحة العامة بأنها سيئة ومضللة أو خاطئة تماما".

وتوجه الرئيس بالنقد إلى وسائل الإعلام قائلا "الإعلام العاجز يريدنا أن نفشل"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".