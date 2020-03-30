هاري وزوجته يردان على ترامب.. لا نحتاج مساعدة أميركا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الأمير هاري وزوجته ميجان، في بيان أمس، إنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأميركية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية، وذلك ردا على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.



وكان الزوجان قد أعلنا في يناير أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن المقام استقر بهما مؤخرا في لوس أنجلوس.



وكان ترامب كتب، في وقت سابق أمس، في حسابه على "تويتر": "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة لكن، الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!".



من جانبهت قالت متحدثة باسم الزوجين في بيان صدر في وقت لاحق "دوق ودوقة ساسكس ليس لديهما أية خطط لمطالبة الحكومة الأميركية بموارد أمنية. تم إجراء ترتيبات أمنية بتمويل خاص".