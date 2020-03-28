مفاجأة.. تأثير كبير لكورونا على طبقة الأوزون

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تأثر العالم أجمع بفيروس كورونا المستجد، وفيات بالآلاف وأصابات لفيروس جديد ليس له لقاح أو علاج معترف به عالمياً حتى الأن، وكلها محاولات للحد من أثاره إضافة إلى إرهاق النظم الصحية بشكل كبير جداً في كافة الدول، ولكن من جانب أخر يبدو أن هناك مستفيد كبير من هذا الفيروس الذي أوقف الحياة الإقتصادية وأغلق المصانع العملاقة، وهو ما كان له تأثير إيجابي من جانب أخر على الغلاف الجوي.

وبالرغم من كل هذه السلبيات فإن وكالة الفضاء الأوروبية أفادت أن الوباء ساهم بنسبة كبيرة في إعادة شباب الأرض وبتأثيرات إيجابية على طبقة الأوزون وإحداث تغيرات مناخية مبشرة بنصف الكرة الجنوبي.

ونقلت الوكالة الأوروبية أمس أنه في إيطاليا وخاصة شمالها وهي أولى المناطق التي طبق فيها الحجر الصحي الكلي انخفضت درجة تلوث الهواء وأصبحت ملحوظة بشكل خاص في شمال البلاد.

كما افادت دراسة حديثة بأن طبقة الأوزون وهى الدرع الواقٍ فى الغلاف الجوى الطبقى للأرض (الستراتوسفير)، مستمرة في التعافي ولديها قدرة على التعافي بشكل كامل، وبحسب ورقة علمية، نُشِرت فى مجلة “ناتيرول” العلمية، أظهرت علامة على نجاح نادر فى عكس الضرر البيئى وتبين أن العمل العالمى المنسق يمكن أن يُحدث فارقا.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية الصادرة عن وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية انخفاضاً حاداً في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين وغياب غيوم الغاز والغبار فوق الصين، وساهم انخفاض إنتاج النفط والصلب، فضلاً عن انخفاض الرحلات الداخلية بنسبة 70٪ في خفض الانبعاثات، لكن أكبر قوة دافعة كانت الانخفاض الحاد باستخدام الفحم في الصين، وشهدت السنوات الأخيرة تغيرات مناخية كثيرة وهو نتيجة الإضطراب في الغلاف الجوي من ارتفاع درجة التلوث ولكن جاء الحجر الصحي لراحة الغلاف الجوي وتعاقي طبقة الأوزون.