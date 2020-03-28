مفاهيم خاطئة حول الوقاية من كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأشياء، التي لا ينبغي على الفرد القيام بها، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن كثيرين يمارسونها لاعتقادهم الخاطئ أنها تفيد في مواجهة الوباء.

ودعت منظمة الصحة العالمية، على موقعها الإلكتروني، إلى ضرورة التوقف عن التدخين، وارتداء أقنعة متعددة، وتناول المضادات الحيوية، التي أكدت انعدام فاعليتها.

وقالت المنظمة إن المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، كونها لا تقضي إلا على العدوى الجرثومية. ولا ينبغي استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من «كوفيد-19»، أو علاجه، ولا يجوز استعمالها أيضاً إلا وفقاً لتعليمات الطبيب، لعلاج حالات العدوى الجرثومية.

وسادت شائعات بأن التدخين يحمي الإنسان من فيروس كورونا، الأمر الذي سارع اختصاصيون ودراسات إلى نفيه، بل أشاروا إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ووجدت دراسة صينية شملت أكثر من 1000 مريض بفيروس كورونا، أن ربع هؤلاء كانوا محتاجين إلى العناية المركزة، بسبب ممارستهم التدخين.

ورأى الباحث في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو، مايكل ماتاي، أن التدخين يزيد احتمال الإصابة بفيروس كورونا، سواء تعلق الأمر بتدخين السجائر العادية أو السيجارة الإلكترونية.