إنستغرام" تدعم الحجر الصحي بميزة جديدة للتواصل"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت منصة "إنستغرام"، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصفح التطبيق مع الأصدقاء عبر دردشة الفيديو، وفقاً لما جاء في موقع "العربية.

وتسمح ميزة "Co-Watching" للمستخدمين الموجودين سوياً ضمن محادثة الاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة والمقترحة أثناء المحادثة المرئية.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزة عن طريق بدء محادثة فيديو من خلال علامة تبويب رسائل إنستغرام المباشرة (Instagram Direct) والنقر على أيقونة الصورة في أسفل يسار شاشة محادثة الفيديو.

وتعد الميزة الجديدة جزءاً من جهود الشركة و"فيس بوك" الأوسع لدعم المستخدمين ومجتمعاتهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.