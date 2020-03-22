ضوابط الاحتفال بالمناسبات العائلية في زمن الـ"كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم تقرير أميركي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية بعض النصائح والشروط التي يمكن أن تنطبق على عيد الأم وغيره من المناسبات والأعياد.

-بالإمكان مخالطة الآخرين في الهواء الطلق إذا كانت المنطقة التي تعيش فيها تسمح بذلك. فقط احرص على إبقاء مسافة بينك وبين الآخرين.

-من الأفضل تجنب زيارة الآخرين في الاحتفالات خاصة إذا كانوا من كبار السن. السلطات الصحية حول العالم أكدت خطورة المرض على الفئة العمرية فوق 70 عاما وأي شخص يعاني من أمراض مزمنة.

-إذا كانت هناك مناسبة مثل عيد الأم أو عيد ميلاد، يمكنك الاحتفال مع الآخرين عبر برامج الدردشة بالفيديو، ومن خلالها يستطيع إطفاء الشموع أو تناول الطعام أو احتساء الشاي ولكن عبر الإنترنت.

-إذا كنت تخشى إرسال هدايا عبر البريد، في بعض الدول، تقوم شركات بإرسال أزهار معقمة، والبعض أصبح حريصا على عدم اختلاط عاملي البريد بالعملاء عند توصيل الطلبات.

-بشكل عام، تشير دراسات نشرت في الفترة الماضية إلى أن الفيروس لا يستطيع البقاء على الأسطح مدة طويلة ويحتاج إلى درجات حرارة معينة، لذلك لا داع للقلق من استقبال الهدايا عبر الطرود البريدية.