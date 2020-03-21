"الغذاء والدواء الأميركية" توافق على فحص جديد لفيروس #كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، السبت، عن موافقتها على فحص جديد لفيروس كورونا المستجد يكشف وجود المرض من عدمه خلال 45 دقيقة تقريبا.

ووافقت الهيئة على فحص يكشف عن كورونا في جسد الإنسان ويمكن استخدامه فى الموقع الذى يوجد به الشخص، وبمقدوره الكشف عن الفيروس خلال 45 دقيقة تقريبا، وفق "CNN عربية".

وصدر الترخيص الجمعة على أن يتم شحن أدوات هذا الفحص الأسبوع المقبل، وفقا لبيان صادر عن الشركة المصنعة للفحص.

وتجري دول العالم فحوصات للكشف عن فيروس كورونا، لكنها عادة ما تطلب من الأفراد التزام الحجر المنزلي لمدة تتجاوز الـ14 يوما حتى وإن جاءت نتائج الفحوصات سلبية.

يذكر أن عددا كبيرا من المصابين بهذا الفيروس لا تظهر عليهم الأعراض، إلا بعد فترة من الزمن وهو ما يصعب مهمة الجهات الصحية في رصد هذا الفيروس.