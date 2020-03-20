سؤال صحفي يثير غضب ترامب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغضب مراسلا سأله عن رسالته إلى الأميركيين "الخائفين"، حيث اعتبر ترامب أن سؤال الصحفي جاء للتشكيك في الخطوة الأميركية بطلب عقار مستخدم لمرض الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وذلك في مؤتمر صحفي استثنائي حول فيروس كورونا أمس.

واتهم ترامب مراسل شبكة "NBC New" بالمراسل الفاشل في الوقت الذي واجه فيه الرئيس الأميركي أسئلة كثيرة حول طلب "ملايين" من وحدات عقار "الكلوروكين" المستخدم في الملاريا، حيث قال ترامب إن لديه "شعور" سيكون فعالا ضد فيروس كورونا.

وقال ترامب: "أعتقد أنه سؤال سيء للغاية، وهذه إشارة سيئة تبعث بها للشعب الأميركي، الشعب الأميركي يبحث عن إجابات ويبحث عن الأمل، دعونا نرى ما اذا كان يعمل".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه كبير علماء الأوبئة في البلاد توني فوسي، في نفس الإحاطة الصحفية أنه لا يوجد دليل على أنه يعمل وأن سلامته غير معروفة.