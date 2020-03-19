فيديو.. مشهد "مؤلم".. شاحنات الجيش الإيطالي تنقل جثث ضحايا كورونا لحرقها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عربات عائدة للجيش الإيطالي وهي تنقل 60 جثماناً من ضحايا "كورونا" المستجد، لحرقها في المقابر، ونقل حفنة من رماد كل متوف إلى ذويه في مدينة Bergamo الأكثر ابتلاء بالفيروس في مقاطعة "لومبارديا" بالشمال الإيطالي، وفق ما نشره موقع العربية نت.

وذكر الموقع أن عائلات ضحايا الفيروس كانت ممنوعة من مرافقة الجثامين إلى حيث تم حرق الجثث في ساعة متأخرة من الليل خارج المدينة، خشية وصول الفيروس إليهم، فاضطر الجيش إلى نقل جثامينهم في شاحنات. وتبلغ مدة الفيديو أقل من دقيقة، ظهر فجر الأربعاء، بعد أن انتشر مع مقاطع أخرى مصورة في مواقع للتواصل ووسائل إعلام إيطالية، ذكر بعضها أن ما يبدو فيه هو "واحد من أقسى المشاهد التي تمر فيها إيطاليا هذه الأيام" حيث توفي الأربعاء 475 شخصاً في حصيلة "كورونية" هي الأكبر في يوم واحد حتى الآن، وبها ارتفع عدد المتوفين إلى أكثر من 3000 حتى صباح اليوم الخميس، قتلهم الفيروس المستمر فتكا بالطليان المنعزل معظمهم في الشقق والمنازل منذ أيام.

ووفق ما ذكره الموقع، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا 35713 حتى صباح الخميس، وهو رقم يجعلها مع عدد الوفيات الذي يكاد يقترب من عددهم بالصين، الأولى عالميا الابتلاء بالفيروس، نسبة لعدد السكان البالغين مليارا و300 مليون في الصين، والبالغين 60 مليونا في إيطاليا، إضافة أن الوباء ظهر في ديسمبر الماضي في الصين، وقبل شهر فقط بإيطاليا، لذلك هي أكبر بؤرة "كورونية" في العالم.