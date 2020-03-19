أردني يعفي مستأجري عقاراته من إيجار شهر مارس بسبب "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن رجل أعمال أردني عن اعفاء جميع المستأجرين لعقاراته، البالغ عددهم حوالى 50 مستأجراً، من بدل إيجار شهر مارس الجاري، وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا، وتعطل الحياة في أغلب الأعمال بالأردن.



وقال صاحب المبادرة، شرف الهياجنة، وهو نقيب تجار ومنتجي الأثاث، ونائب سابق في البرلمان الأردني: "أقوم بهذا العمل امتثالاً لتعاليم ديننا الحنيف، ولقوله تعالى (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون).

ودعا الهياجنة جميع أصحاب العقارات المقتدرين إلى إعفاء المستأجرين لديهم من بدل ايجار شهر مارس الجاري، مراعاة للظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة.