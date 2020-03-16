"الحمدلله على نعمة الإمارات" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "شكرا على منحنا الأمان"

المصدر: ديما منصور - دبي

أطلق مغردون في دولة الإمارات العربية المتحدة وسم #الحمدلله_على_نعمة_الإمارات، الذي اجتاح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتفاعل معه آلاف المتابعين من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة.

وعبر المغردون من خلال إطلاق هذا الوسم عن شعورهم بالأمن والأمان في ظل تواجدهم على أرض الإمارات، شاكرين حكومة الدولة على الإجراءات الصارمة التي تتخذها، وعلى استراتيجيتها المتكاملة لتحصين المجتمع في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بموجة خوف وهلع بين الناس في مختلف بلدان العالم.

وأشاد متابعون بجهود دولة الإمارات التي وصفوها بـ "الجبارة" لمكافحة فيروس كورونا، فقال أحدهم: "الحمد لله على نعمة #الامارات اللهم احفظها من الأمراض يا رب.. جهودها في محاربة #كورونا_فيروس جبارة وواضحة".

وقال آخر: "وطن يبذل جهودا جبارة من أجل سلامة أبنائه.. وحكومة تسخر كل امكانياتها لسلامة شعبها وسكانها.. الله يحفظ بلادنا ويبعد عنها كل مكروه.. شكرا على نعمة الإمارات".

وقارن متابعون بين الاجراءات التي اتخذتها الإمارات وحكومتها في ظل انتشار "كورونا"، بالإجراءات في باقي الدول، حيث تحدث غالبية المتابعين عن التسهيلات التي أمنتها الدولة في جميع القطاعات، وعن توافر جميع السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية دون أي رفع في الأسعار أو نقص في منتج معين، وهو ما حدث في دول أخرى عدة، فقال أحد المتابعين: "في اغلب انحاء العالم ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية وفقد بعضها.. إلا في الإمارات الأسعار لم ترتفع بل هناك عروض على اغلب السلع وكل شيئ متوافر كما قبل.. شكراً للحكومة الإماراتية".

وفي سياق متص، تناقل مغردون مقطع فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال "البرزة" الأسبوعية لسموه، حيث أكد من خلاله على أن الدواء والغذاء خط أحمر، وقال "لا تشيلون هم أبداً".

وعلق المتابعون على مقطع الفيديو بكلمات حب وامتنان على شعور الطمأنينة التي يمنحها حكام الإمارات للمقيمين على أرض الدولة حتى في أسوأ الظروف، فقالت إحدى المتابعات: "كيف لا نشعر بالأمن والأمان وأنتم قادتنا.. ولأن قادتنا استثنائيون فنحن اسعد شعب.. شكرا على نعمة الإمارات".

وقالت أخرى: "عندما تسمع قادة بلادك يطمئنونك بكلمات: "تأمين الدواء والغذاء الى لا نهاية لاتشلون هم".. فما علينا حينها سوى أن نقول الحمدالله على نعمة الإمارات وقادتها ..".

فيما شكر متابعون صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد، وكافة حكام الإمارات على قربهم من شعبهم في مختلف الظروف وأصعبها، فقال أحدهم: "هذا هو القائد دائما قريب من شعبة يطمنئهم في أوقات الشدة والأزمات يشعرك بالأمان ويحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائه".