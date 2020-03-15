"ملتزمون يا وطن" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "سمعاً وطاعة"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #ملتزمون_يا_وطن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو عنوان المبادرة التطوعية التي أطلقها شباب مواطنون لدعم الإجراءات الحكومية الاحترازية ضد فيروس "كورونا".

وتعهد المغردون من المقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة، من خلال هذا الوسم، بالالتزام بكافة الإجراءات والتوجيهات الحكومية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، كما عبروا عن حبهم للوطن الذي تحاول حكومته بشتى الوسائل الحفاظ على صحة المقيمين عليها.

وقال مغردون إن للوطن على أبنائه حقوق، منها الالتزام بتعليماته وقوانينه، فقال أحد المغردين: "لأهلي وناسي حق وللوطن حقوق وأتعهد بالالتزام التام بالتوجيهات الوقائية في وطني #الامارات الحبيبه للحد من إنتشار وباء #كورونا الله يجيرنا ويجيركم ويحفظكم".

وقال آخر: "نتعهّد نحن كشعب بأن نلتزم بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا".

كما أشار بعض المغردين إلى أن التعاون مع الدولة، ولا سيما في الظروف الاستثنائية، هو واجب وطني، فقال أحدهم موضحا أمثلة لهذا التعاون: "التعاون مع الدولة واجب وطني.. إلغاء المناسبات واجب وطني.. عدم الذهاب التجمعات واجب وطني.. عدم الخروج إلا للضرورة واجب وطني.. الحرص واجب وطني".

ومن جانبهم أوضح مغردون إلى أن التعاون المشترك بين الحكومة وشعبها يؤدي إلى أفضل النتائج وتجاوز أي ظرف، فقالت إحدى المتابعات: "ستنجلي هذه الغمة بإذن اللّٰه لكن واجبنا تجاه المجتمع أن نتعاون مع الدولة ونوحد الجود لنتجاوزها".

وقالت أخرى: "يدا بيد حكومة وشعبا سنتخطى المستحيل.. الدولة تقوم بتوعية المجتمع واتخاذ التدابير اللازمة و يبقى الالتزام بالتوجيهات والامتثال لها مسؤولية المجتمع .. كن واعياً .. كن ملتزماً".

من جهتهم عبر مغردون عن اعجابهم بهذا الوسم، وبفكرة المبادرة، مؤكدين على أهمية تكاتف جهود الدولة والمقيمين على أرضها لمحاربة فيروس كورونا، فقال أحدهم: "عجبني الهاشتاق وعجتني ثقافة المغردين فيه فعلاً الدولة قامت بكل الاحتياطات والمتمثلة في المؤسسات الدور بس على المجتمع ان يتقيد بالتعليمات والنصائح وبأذن الله ما علينا شر ، حفظ الله الجميع".

فيما لفت متابعون إلى أن دعم الاجراءات الحكومية الاحترازية ضد كورونا، يأتي بالمرتبة الأولى من أجل الوطن، ومن أجل الأحباب، ومن أجل العالم أجمع، فقالت إحدى المغردات: "ملتزمون يا وطن من أجلك لأنك يساراً جهة القلب.. ومن أجل أحبابنا لأنهم جزء منا.. ومن أجل العالم لأننا جزء منه..".

وفي سياق متصل عبر مغردون عن حبهم لدولة الإمارات وعن شكرهم وامتنانهم لها لاهتمامها بصحة جميع المقيمين عليها، صغارا وكبارا، واتخاذ الاجراءات الصارمة وفي الوقت المناسب للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة رفعت من إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تجاوباً مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره «وباءً»، إذ أعلنت الدولة أمس وقفا مؤقتا لإصدار التأشيرات كافة، وتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسورية والعراق، وإغلاق عدد من المراكز الثقافية، وتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي، حتى نهاية الشهر الجاري.