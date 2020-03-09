الطقس غداً غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائم أحياناً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار نهاراً على بعض المناطق الشرقية، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

واوضح المركز الوطني للارصاد -في نشرته اليومية- ان الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً..ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:39 و المد الثاني عند الساعة 15:02والجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:16..و في بحر عمان يكون الموج متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:08 و المد الثاني عند 22:05 و الجزر الاول عند الساعة 15:34 و الجزر الثاني عند الساعة 04:11.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 19 90 35

دبي 25 16 85 40

الشارقة 26 16 90 35

عجمان 25 18 85 30

أم القيوين 27 15 85 35

رأس الخيمة 26 14 80 30

الفجيرة 29 20 75 20

العين 27 16 65 25

ليوا 28 15 90 30

الرويس 25 17 85 45

السلع 26 17 80 35

دلما 26 20 90 40

طنب الكبرى 26 19 85 45

طنب الصغرى 26 19 85 45

أبو موسى 26 19 85 45