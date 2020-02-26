تأثير تناول كوبين من الحليب يومياً على النساء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة أجراها باحثون من جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا، إلى أن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ترتفع لدى النساء اللواتي يشربن كوبين من الحليب يوميا بنسبة 80 في المائة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وشملت الدراسة 53 ألف امرأة وتمت متابعتهن على مدار 8 سنوات، وتوصلت إلى أن استهلاك كمية صغيرة من الحليب أيضا كان مرتبطا بحدوث إصابات بسرطان الثدي.

وارتبط تناول ثلث كوب من الحليب أي ما يعادل فنجان قهوة "لاتيه" صغير، بخطر الإصابة بنسبة 30 بالمئة في حين أن تناول كوب كامل من الحليب في اليوم ما يعادل "250" مل رفع مخاطر الإصابة بنسبة 50 بالمئة.

أما بالنسبة لأولئك الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، ارتفعت هذه النسبة لديهم إلى ما بين 70 و 80 في المائة، وترتفع هذه النسبة مع ازدياد الكمية لتصل إلى احتمالات كبيرة لحدوثه مع ارتفاع كمية الحليب إلى كوبين يومياً.

وعلى الرغم من أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا يمكن تثبت نتائجها، يعتقد العلماء أن هرمونا موجودا في حليب البقر قد يكون السبب.