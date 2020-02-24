قائمة بدول ومناطق انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الآن

المصدر: باريس - أ ف ب

قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19) الذي أودى حتى الآن بنحو 2460 شخصا، بينهم 26 وفاة فقط خارج الصين القارية.

وظهر فيروس كورونا المستجد للمرّة الاولى في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

وخارج الصين القاريّة تم احصاء أكثر من 1500 إصابة خصوصا في كوريا الجنوبية وسفينة "دايموند برينسس" السياحية في اليابان.

- الصين -بلغ عدد الوفيات في الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) نتيجة فيروس كورونا المستجدّ 2442 منذ ظهور الوباء، بينما بلغ عدد الإصابات 77 ألف شخص الأحد.

ومعظم الوفيات سجلت في هوباي بؤرة الوباء وعاصمتها ووهان.

وسجلت حالتا وفاة في هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي، حيث تم احصاء ما لا يقل عن 70 إصابة، وتم تسجيل 10 حالات في ماكاو.

- آسيا والمحيط الهادئ -كوريا الجنوبية: 600 وإصابتان بكوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة ستة أشخاص. وفي الأيام الأخيرة ارتفع عدد الحالات خصوصا في مدينة دايغو (جنوب شرق).

اليابان : أكثر من 130 إصابة وأربع وفيات في المستشفى بينهم 3 من السفينة السياحية "دايموند برينسس".

وسجلت أكثر من 630 إصابة على متن هذه السفينة التي وضعت في الحجر الصحي مطلع فبراير، وسمح لمئات الركاب النزول من السفينة هذا الأسبوع بعد ان تبين عدم إصابتهم بالوباء.

وأقرت اليابان بان حوالي 20 شخصا غادروا السفينة دون الخضوع لكافة عمليات الرقابة اللازمة.

تايوان: 26 حالة ووفاة واحدة.

كمبوديا: إصابة واحدة.

ماليزيا: 22 إصابة.

الفيليبين: 3 حالات ووفاة واحدة في مانيلا.

سنغافورة: 89 حالة.

تايلاند: 35 حالة.

فيتنام: 16 حالة.

الهند: 3 إصابات.

النيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: حالة واحدة.

استراليا: 22 حالة بينها إصابتان من سفينة "دايموند برينسس".

- الأميركيتان -الولايات المتحدة: 35 إصابة. بين ركاب سفينة "دايموند برينسس" جاءت فحوص 18 شخصا إيجابية.

كندا: تسع إصابات.

- أوروبا -ألمانيا: 16 إصابة.

بلجيكا: إصابة واحدة.

إسبانيا: إصابتان.

فنلندا: إصابة واحدة.

فرنسا: 12 إصابة بينها حالة وفاة أُعلن عنها في 15 فبراير هي الأولى خارج آسيا.

إيطاليا: 149 إصابة وثلاث وفيات، أصبحت إيطاليا السبت أكثر البلدان الأوروبية تسجيلا لإصابات بالفيروس وأولها في فرض حجر صحي على 11 بلدة.

السويد: إصابة واحدة.

بريطانيا: 13 إصابة.

روسيا: 5 حالات بينهم 3 لدى ركاب سفينة "دايموند برينسس".

- الشرق الأوسط -الامارات العربية المتحدة: 13 إصابة.

إيران: 43 حالة وثماني وفيات أي أكبر عدد وفيات يسجل خارج الصين.

لبنان: إصابة واحدة.

-افريقيا -مصر: إصابة أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية في 14 فبراير، هي الأولى في إفريقيا.