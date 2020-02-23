راكب أمواج يهاجم سمكة قرش!

سدد راكب أمواج بقبضته ضربات متتالية لإحدى عيني سمكة القرش، بعد أن ظهرت له فجأة وعضته في ذراعه بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج على شواطئ منطقة كورومانديل، شمالي نيوزيلندا.

وقال نيك مينوغ (60 عاماً) إنه بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج ظهرت سمكة قرش فجأة وعضته في ذراعه، ثم أطبقت بأسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه.

وأضاف مينوغ أنه تذكر أن أسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها، لذلك ضربها بقبضة يده على إحدى عينيها بقوة مرتين.

وبدا أن السمكة المفترسة تضررت كثيرا من الضربتين، بحسب شهادة الرجل.

وتابع أنه بين الضربتين تراجعت السمك المفترسة قليلا وتخلى فكها عن لوح التزلج، ما أتاح له لاحقا الهروب منها.

وكان مينوغ وحيدا عندما تعرض لهجوم سمكة القرش، ولم يكن هناك سوى رجل ألماني، كان بعيدا عنه، وقد هب لنجدته بعدما سمع صراخه..

ولحسن الحظ، لم يصب الرجل النيوزيلندي، سوى بجروح سطحية في ذراعه. وقال "لا يزال لدي ذراع وأصابع، ربما كان الوضع يمكن أن يصبح أسوأ بكثير".