شاحن يقتل شاباً روسياً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي شاب روسياً عمره 20 عاماً مصرعه بواسطة شاحن هاتف ذكي، لم يكن معزولا بشكل جيد عندما قام بتوصيله بالكهرباء في مدينة يوشكار.

ويبدو أن كيريل ماتفييف، الذي يعمل ميكانيكي سيارات، تعرض لصعقة كهربائية أدت إلى وفاته، في حين أصيبت خطيبته ميرا بوليشينا بشدة من جراء الصعقة الكهربائية في الحاجث الذي وقع منتصف الأسبوع الماضي.

ورغم الجهود التي بذلتها خطيبته لمساعدته على التنفس واستدعاء سيارة إسعاف إلى المنزل فإن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذه.

وتشتبه الشرطة في أن الكابل الكهربائي الخاص بشاحن الهاتف لم يكن معزولا بشكل جيد، لكنها قالت إن التحقيق لا يزال جاريا.

وقالت لجنة التحقيق في جمهورية "ماري إل"، وهي إحدى جمهوريات حوض الفولغا التي تتبع الاتحاد الروسي، إن السبب المحتمل للحادث هو "مشاكل في عزل أسلاك الشاحن".

وقال متحدث باسم اللجنة، إن كيريل "وضع الهاتف الذكي في المقبس الكهربائي لشحنه، لكنه أصيب بصعقة كهربائية، وكذلك خطيبته"، مضيفا أن "الشاب مات في مكان الحادث".

وأظهر مقطع فيديو نشرته صديقته بوليشينا لقطات لهما معا، ثم نشر أصدقاؤه فيديو آخر للشاب الذي كان يحظى بشعبية على ما يبدو بين أهل البلدة.