كيلوغرام «الفقع» يباع بسعر خروف في الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قفز سعر محصول «الفقع» الكويتي بشكل كبير، بسبب شح كمياته هذا العام، ووصل سعر الكيلوغرام منه إلى نحو 50 ديناراً، وهو السعر نفسه الذي يباع به خروف بوزن 20 كيلوغراماً في الدولة، بينما كان سعره خلال موسم العام الماضي لا يتجاوز نصف هذا المبلغ للكيلوغرام الواحد.

ويشهد هذا النوع من النبات النادر أسعاراً أعلى بكثير من العام الماضي في الكويت، وهو يعتبر مادة مهمة عند قدوم موسمه، وتقام له مزادات مخصصة كل صباح إلى حين انتهاء كمياته.

وينافس الفقع الكويتي محصول أكثر وفرة يأتي من دول الجوار، مثل السعودية، ويباع بسعر 30 إلى 40 ديناراً، كما تراوحت أسعار الفقع العراقي بين 8 و15 و25 ديناراً بحسب الحجم، ووصلت أسعار الفقع الإيراني إلى 8 و18 ديناراً للكيلوغرام الواحد.