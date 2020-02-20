كشف هوية مخترق حساب وكالة الأنباء الكويتية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت مصادر في جهاز أمن الدولة الكويتي أن المتهم بحادثة اختراق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يحمل الجنسية المصرية، وسيتم اسناد تهمة «أمن دولة» إليه.

وقد قام المتهم باختراق (كونا)، الشهر الماضي، وبث خبر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يفيد على غير الحقيقة، بأن القوات الأميركية أعلنت انسحابها من إحدى القواعد في الكويت، ما دفع الوكالة إلى نفي الخبر على الفور.

وأشار المصدر، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، إلى تعرض المتهم إلى وعكة صحية أثناء التحقيق معه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث كان خائفاً، وبدا عليه التعب الشديد.