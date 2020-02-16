هل تناولت الخروب من قبل؟ إليك فوائده

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكره موقع healthline فوائد عديدة لتناول الخروب لاحتوائه نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد فى تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض والفيروسات.

وأشار الموقع الى أن الخروب يحتوى على فيتامين "أ، ب، ج"، والكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، المغنسيوم، الزنك، الألياف، وغيرها من العناصر والفيتامينات الأخرى المهمة لصحة الجسم.

كما عدّد الموقع فوائد الخروب المتنوعة ومنها:

-يحتوى الخروب على نسبة ضئيلة جدا من الدهون لذلك فهو من أفضل الطرق التى تساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على رشاقته، وينصح باستخدامه لمرضى السمنة.

-تناول الخروب يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه، وذلك لاحتوائه على نسبة قليلة من الصوديوم.

-يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بالأزمات والجلطات.

-ينصح بتناول الخروب لتعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والكالسيوم الذى يعمل على تعزيز صحة العضلات.

-نظرا لاحتواء الخروب على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ووقايته من الأمراض.

-يحتوى الخروب على كمية عالية من الألياف والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من اضطرابات المعدة مثل المغص والإمساك.

-يحتوى الخروب على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية.

فوائد الخروب للمرأة الحامل

-يحتوى الخروب على نسبة عالية من المركبات الطبيعية التى تخفف الألم والتشنجات التى تتعرض لها المرأة الحامل.

-يعتبر من أفضل الطرق الطبيعية المقاومة للفيروسات والأمراض وبالتالى يحمى المرأة الحامل من نزلا البرد المتكررة التى تؤثر على صحتها وصحة الجنين.