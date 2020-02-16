بسبب الضوضاء.. مدريد تعتزم إعدام آلاف الببغاوات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت مدريد التخطيط لإعدام آلاف الببغاوات، لأنها تحدث جلبة للسكان وتهدد الصحة العامة بحسب مجلس المدينة.

ونقلت "رويترز" إنه تقرر إعدام أكثر من 11 ألف طائر، وهو عدد يمثل حوالي 90 في المئة من إجمالي الببغاوات بالعاصمة الإسبانية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الإعدام، الذي قوبل بانتقادات من جماعات الرفق بالحيوان، في أكتوبر/ تشرين الأول ويستمر على مدى 23 شهراً.

وخصصت الإدارة المحلية نحو ثلاثة ملايين يورو (3.25 مليون دولار) لهذه العملية.

ويهدف البرنامج إلى وضع أعداد الببغاوات تحت السيطرة من خلال تدمير أعشاشها وإزالة بيضها وأسر الفراخ والطيور البالغة التي تستخدم الأعشاش والأقفاص.

من جهتها قالت إدارة البيئة في مدريد أن "عملية القتل الرحيم التي تخضع للمعايير الأخلاقية ستُجرى باستخدام وسائل لا تتنافى مع معايير الرفق بالحيوان".