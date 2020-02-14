بالفيديو: أم تلتقي بابنتها المتوفاة منذ 3 سنوات.. بالواقع الافتراضي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

التقت أم بابنتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات وتوفيت قبل 3 سنوات من خلال الواقع الافتراضي، بحسب ما جاء في وكالة روتيرز" للانباء.

ولم تتمالك الأم نفسها حين وضعت نظارة الواقع الافتراضي التي مكنتها من رؤية ابنتها في مكان اللعب المفضل لها وهو حديقة مجاورة لمنزلهما، قبل أن ترحل بسبب مرض في الدم.

وبثت محطة إم.بي.سي الكورية الجنوبية في فيلم وثائقي هذا اللقاء المؤثر، وأشارت أنه أصبح ممكنا بفضل تقنية الواقع الافتراضي صنع جسد رمزي بالتكنولوجيا الرقمية باستخدام صور الطفلة وذكريات أمها.

وتفاعل كثيرون مع الفيلم الذي أطلق عليه اسم "ألتقي بكم"، والذي سلط الضوء على اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا في خارج ساحة الألعاب.

واستطاعت الأم من خلال تقنية الواقع الافتراضي تحقيق أمنيتها وهي أن تقول لابنتها أنها تحبها ولم تنسها لحظة.

وقالت بابتسامة باهتة "من المفجع أن عمرها انتهى وهي في السابعة... لكني سعدت جدا برؤيتها".