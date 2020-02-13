إلى ماذا تشير التسمية الجديدة لفيروس كورونا؟.. «كوفيد - 19»

المصدر: متابعة: هيا بجبوج - دبي

قررت منظمة الصحة العالمية إطلاق اسم «كوفيد 19- » على المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد كاسم عالمي متفق عليه، بعد أن قررت المنظمة تجنب تسمية الأوبئة والفيروسات والأمراض بكلمات تشير إلى أماكن أو أشخاص أو حيوانات، حتى لا يتم ربطها بهذه الأمراض.

وستختار المنظمة أسماء علمية محايدة للدلالة على الأمراض المتفشية من الآن فصاعدا، ومن هنا تم إطلاق تسمية «كوفيد - 19» أو «COVID-19»، التي تشير إلى اختصار كلمة corona وvirus و desease، التي تعني مرض أو داء فيروس كورونا، ويشير الرقم 19 إلى العام الذي انتشر فيه المرض وهو 2019.

وظهر فيروس كورونا في ديسمبر أواخر العام الماضي في مقاطعة مدينة ووهان الصينية بإقليم هوبي بؤرة تفشي المرض، التي يعتقد أن الفيروس المستجد بدأ بالظهور فيها في سوق لبيع الحيوانات البرية.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 60 ألفاً، معظمها في مقاطعة هوبي، فيما سجلت حصيلة الوفيات 1355 حالة على الأقل.