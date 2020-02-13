بالصور.. الأمن المصري يحبط محاولة إدخال 4 أطنان حشيش بمُعلبات “حمص بالطحينية”

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أحبطت الأجهزة الأمنية المختصة في مصر، محاولة إدخال 4 أطنان من مخدر الحشيش عبر ميناء الاسكندرية، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

ووفقاً لـ”اليوم السابع”، فإن الشحنة المضبوطة كانت قادمة من ميناء دولة عربية على أنها مُعلبات لمنتج غذائي “حمص مخلوط بالطحينية”، حيث بلغ عددها 15 ألفاً و842 علبة.

وتبلغ قيمة المضبوطات من المخدر نحو 390 مليون جنيه مصري (ما يقارب 91 مليون درهم إماراتي).

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وفق الصحيفة.

وأكدت الأجهزة الأمنية المصرية أنه تم تحديد العناصر المتورطة في عملية التهريب وسيتم العمل على ضبطهم وإيداعهم للقضاء.