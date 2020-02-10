حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين ترتفع إلى 908

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 908 أشخاص في الصين، منها 97 حالة وفاة جديدة بينها 91 في هوبي، وهي المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان ديسمبر.،

ووصل عدد المصابين إلى 40 ألف شخص بعد تسجيل 43 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما جاء في وكالة "أ ف ب".

وأصبحت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء أكبر بكثير من تلك التي حصدها وباء سارس.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا المستجدّ وقد اتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

والسبت قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات اليومية أصبح في حالة استقرار، في تطور اعتبرته "نبأ ساراً".