السعودية.. أم تنهي حياة رضيعتها دهساً وتصيب زوجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت طفلة في الشهر التاسع من العمر وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة في منطقة جازان بالسعودية، بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.

وذكرت “عكاظ” أن العائلة قدمت من خارج منطقة جازان، وأثناء تنزههم حاولت المرأة (في العقد الثالث من العمر)، قيادة السيارة لتخرج عن سيطرتها فتدهس طفلتها التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطرة، ونقلت الحالتان إلى المستشفى، فيما أصيبت السيدة بانهيار جراء الحادث.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان قوله: تلقت غرفة العمليات بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش، وعلى الفور توجهت فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصاً لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى المستشفى.