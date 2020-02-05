فيديو.. تحطم طائرة تركية أثناء هبوطها في مطار باسطنبول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت صحيفة حريت التركية إن طائرة تخطت المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول، الأربعاء، مما أدى إلى تحطمها.

وعرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة بعد تحطمها وإجلاء بعض الركاب. ونقلت (سي.إن.إن) ترك عن وزير النقل قوله إن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى.

وذكرت محطة (إن تي في) أن الطائرة كانت قد أقلعت من إقليم إزمير الغربي وتحمل على متنها 177 شخصاً.

وفي وقت لاحق، أكد وزير النقل التركي محمد تشاهيت تورهان عدم وجود وفيات نتيجة الحادث موضحاً أن هناك بعض الإصابات بين الركاب، ولكنه لم يؤكد الأعداد.

Arkadaşlar Sabiha Gökçen havalimanı yakinknda uçak düştü inşaallah ölü yoktur . pic.twitter.com/LrGYeIvHVR

— Hasan Eraydın (@Hsn_Erydn) February 5, 2020