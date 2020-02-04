بالفيديو.. طبيب أردني أصيب بـ "كورونا" يروي تجربته مع المرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الدكتور الأردني ماهر يونس، رئيس قسم الباطنية في مستشفى الزرقاء الحكومي، إن "كورونا" يعتبر فيروساً عادياً يصيب الجهاز التنفسي، ومن الممكن أن يصيب أي إنسان دون أن تظهر عليه أية أعراض، متابعا: "أنا أصبت به ولم أعرف في بداية الأمر لأن صحتي جيدة"، مشيراً إلى أن الأثر الذي يتركه الفيروس من الممكن أن يكون صعباً للذين لديهم نقص في المناعة أو أمراض مزمنة مثل السكري وكبار السن والأطفال والحوامل.

شاهد.. طبيب أردني أصيب بـ"كورنا" يروي تجربته مع المرض وكيف تغلب عليه



نقلاً عن العربية#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Fjx47abZH8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 4, 2020

وأضاف "يونس"، خلال لقاء حصري له عبر قناتي "العربية والحدث"، أن فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء، كما يعتقد البعض، ولكنه ينتقل عن طريق الرزاز الذي يخرج من أنف أو فم المصاب، كما أنه ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح، فمثلا إذا لمس الشخص هذا السطح الذي لامسه شخص مصاب ومن ثم لمس أنفه أو عينيه أو فمه من هنا ينتقل الفيروس، وتابع: "على المصاب أن يحمي محيطه ويعزل على الفور".

واكد الطبيب الأردني، أنه من الممكن أن يصاب الإنسان بفيروس كورونا وينجو منه دون أن يشعر، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال فترة انتشار الفيروس، والحفاظ على النظافة الشخصية بشكل مستمر.