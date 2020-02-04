إحالة الفنان المصري أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة إلى المحاكمة بتهمة "الاعتداء المتبادل"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، إحالة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة إلى المحاكمة، على خلفية مشاجرة وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال عطلة عيد الأضحى.

ورأت النيابة أن الاعتداء بين الطرفين متبادل، ورفضا التنازل عن المحاضر المحررة من كل طرف ضد الآخر، فقررت إحالة الملف بكامله إلى المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.

وأكد مصدر مقرب من الفنان احمد عز، حدوث اشتباك بالأيدي بينه وبين الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين بعدما تواجدوا جميعا بالمصادفة داخل أحد المطاعم الملحقة بفندق قرية مراسي بمنطقة الساحل الشمالي، لافتا إلى أن عز تعرض للاعتداء أولا على يد شقيقة زينة، وقام بالدفاع عن نفسه، وأشار إلى عزم الطرفين تحرير محاضر بالواقعة في قسم الشرطة.