أسلاك طائرة بوينج 737 ماكس تثير خلافاً بين أميركا وأوروبا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتبرت عملية تركيب الأسلاك التي قد تشكل خطرا في طائرات بوينج 737 ماكس أحدث تصعيد بين الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، ما يعقد بشكل آخر عودة تلك الطائرة المتوقفة عن العمل إلى الخدمة.

ويريد خبراء في وكالة سلامة الطيران الأوروبية نقل أسلاك محددة من أجل تقليل خطر الدوائر الكهربائية القصيرة، التي قد تتسبب في تعطيل أنظمة التحكم في رحلة الطيران في أسوأ الحالات.

من جهة اخرى قال مهندسو بوينج ومديرون بوكالة الطيران الاتحادية الأميركية إن نقل الأسلاك أمر غير ضروريبحسب ما جاء في وكالة "د ب أ".

وسيتخذ رئيس وكالة الطيران الاتحادية ستيف ديكسون قرارا خلال أسابيع قليلة بشأن ذلك، بينما لم تقدم الشركة الأميركية لصناعة الطائرات توصية رسمية.