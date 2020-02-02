3 إعدادات في "واتس أب" تطيل عمر بطارية الهاتف

المصدر: متابعة موع الإمارات اليوم

استعرض موقع نيوزجرام عوامل قد تتسبب في استنزاف بطارية هاتفك بسرعة، مشيراً الى ثلاثة إعدادات يجب ضبطها على «واتس أب» لتقليل استهلاك البطارية:

1- إيقاف تنزيل ملفات الوسائط تلقائياً:

يسمح تطبيق «واتس أب» بشكل افتراضي بتنزيل الكثير من ملفات الوسائط في الخلفية، ما يؤدي الى استزاف بطارية هاتفك بسرعة أكبر، لذلك يمكنك إيقاف ميزة تنزيل ملفات الوسائط تلقائياً عند استخدام بيانات الهاتف وشبكة (الواي فاي) Wi-Fi، وبذلك لن يتم تنزيل مقاطع الفيديو والصور المرسلة في الرسائل إلا عند النقر عليها، ويمكنك القيام بذلك كما يلي:

• انتقل إلى تطبيق «واتس أب» على هاتفك.

• اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (استخدام البيانات ومساحة التخزين) Data and storage Usage.

• تحت قسم (تنزيل الوسائط تلقائياً) Media Auto-Download.

• اضغط على خيار (عند استخدام بيانات الهاتف)، ثم قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار الموجود بجوار كل من الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات حسب رغبتك.

• ثم قم بالخطوة نفسها في خيار (عند الاتصال بشبكة Wi-Fi)، وبذلك ستتمكن من إيقاف تنزيل عناصر الوسائط المتعددة تلقائياً، ويمكنك تنزيلها يدوياً من خلال الضغط عليها.

2- ضبط إشعارات «واتس أب»:

إذا كنت تستخدم تطبيق «واتس أب» كثيراً على مدار اليوم فلاشك أن الإشعارات التي تتلقاها على مدار اليوم تستنزف بطارية هاتفك بسرعة، لذلك يجب ضبط الإشعارات من داخل التطبيق لاستقبال الإشعارات المهمة فقط، وإيقاف خاصية الاهتزاز عند استقبال الإشعارات إذا كانت تعمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق «واتس أب» على هاتفك.

• اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

• يمكنك من هنا تغيير طريقة استقبال الإشعارات للرسائل والمجموعات والمكالمات من خلال ضبط صوت الرسائل الصادرة والواردة على وضع (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل)؛ وإيقاف الاهتزاز، وكذلك إيقاف pop up notifications.

3- تفعيل خلفية ذات لون داكن:

يعتبر الوضع الداكن أحد الأسباب الرئيسة لإطالة عمر البطارية، ولكنه غير متاح بعد في الإصدار الرسمي للتطبيق؛ ومع ذلك يمكنك تفعيل خلفية للدردشات بلون أسود أو رمادي، حيث تشير التقارير إلى أن البكسلات السوداء تستهلك طاقة أقل بكثير من الألوان الأخرى.

• انتقل إلى تطبيق «واتس أب» على هاتفك.

• اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (الدردشات) Chats.

• اضغط على خيار Wallpaper، ثم اضغط على خيار Solid color، حيث يمكنك اختيار اللون الأسود أو الرمادي.