بكلمات مؤثرة.. فانيسا براينت تنعى زوجها وابنتها.. "العائلة مدمّرة تماماً"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعت فانيسا براينت، زوجها نجم السلة العالمي الأميركي كوبي براينت، وابنتهما جيانا البالغة من العمر 13 عاماً، بعد ثلاثة أيام على وفاتهما، في رسالة نشرتها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وقالت فانيسا: "لا توجد كلمات كافية لوصف آلامنا في الوقت الحالي"، وأشارت إلى أن هذه رسالتها بالنيابة عن نفسها وعن بناتها الثلاث: ناتاليا وبيانكا وكابري.

وقالت براينت، بعد ثلاثة أيام من الحادثة المأساوية، إن العائلة مدمرة تماماً بسبب فقدان أحبائهم، وأنهم حزينون أيضاً على أسر الأشخاص السبعة الآخرين الذين قتلوا في الحادث.

وتابعت "لست متأكدة مما ستكون عليه حياتنا اليوم، ومن المستحيل تخيل الحياة بدونهما، أنا وبناتي نود أن نشكر ملايين الأشخاص الذين أظهروا الدعم والحب خلال هذا الوقت العصيب".

وأضافت "أشعر بالارتياح عندما علمت أن كوبي وجيجي عرفا أنهما كانا محبوبين للغاية".

كما أعلنت فانيسا عن إنشاء صندوق لدعم أسر الضحايا السبعة الآخرين الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وكان نجم السلة الأميركي كوبي براينت، لقي مصرعه، برفقة ابنته وسبعة آخرين، إثر سقوط مروحية كانوا يستقلونها في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.