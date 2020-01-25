ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" بالصين إلى 41 وعزل 43 مليون آخرين

المصدر: بكين - وام

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصا.

وفي محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، عزلت السلطات الصينية المختصة 12 مدينة و43 مليون شخص حيث أوقفت عمل وسائل النقل العام وعلقت التجمعات العامة.

وبحسب التليفزيون المركزي الصيني هناك 1287 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 30 إقليما صينيا حتى اليوم، ومن بين هذه الحالات، تم اكتشاف 500 حالة إصابة في مدينة ووهان بوسط الصين، وفقا للسلطات الصحية بإقليم هوبي.

وأوضحت السلطات أن من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر إصابتهم بالفيروس، 39 كانوا في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، والتي شهدت بدء تفشي الفيروس. وتوفي الشخصان الآخران في إقليمي هيبي وهيلونجيانج.

و يواصل الفيروس انتشاره عالميا حيث أعلنت ماليزيا عن أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا..فيما أعلنت أستراليا تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس على أراضيها ، كما أعلنت باكستان عن تشخيص أول حالة إصابة فيما ارتقعت الاصابات في فرنسا إلى 3 حالات.