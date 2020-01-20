"غوغل" يحتفي بواحدة من أوائل محاميات مصر.. مفيدة عبدالرحمن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل" بالمحامية مفيدة عبد الرحمن التي تعد من أوائل المحاميات في مصر، حيث يصادف ذكرى مرور 106 أعوام على ولادتها.

وتعد مفيدة عبدالرحمن أول محامية ترفع دعاوى أمام محكمة النقض في مصر، وأول امرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة، بمصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر.

وشاركت مفيدة في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وساهمت في وضع قوانين تنظم مسائل الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرها.

وولدت مفيدة عبدالرحمن في 19 يناير 1914، وتوفيت في 3 سبتمبر عام 2002 عن عمر يناهز الـ88 عاما.