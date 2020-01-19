ربة منزل تكشف عن حيلة بسيطة وفعالة لتنظيف "المايكرويف"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشرت سيدة صورة لجهاز المايكرويف الخاص بها تظهر الفرق الكبير قبل تنظيفه وبعده على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيما وصفته بالأمر صعب التصديق، وفقا لما دجاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

واستخدمت السيدة الشاي في تنظيف الجهاز، فيما قالت إن الشاي أثبت نتائج فعالة في تنظيف جميع الأسطح الناعمة كالمرايا والزجاج.

وتظهر الصورة الأولى جهاز المايكرويف الذي قامت بتنظيفه باستخدام أحد سوائل التنظيف التي تستخدم عادة في تلميع الأسطح، فيما تضمنت الصورة الثانية نتيجة تنظيف الجهاز باستخدام الشاي.

وقالت السيدة إنها قامت بنقع كيس الشاي دون إضافة السكر في ماء مغلي، وتركت الشاي حتى يبرد وبدأت بعدها باستخدامه مع قطعة قماش.