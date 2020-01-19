شركة طيران تجبر راكبة على إجراء "فحص للحمل" والسبب..

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجبرت شركة طيران في هونغ كونغ، مسافرة على الخضوع لاختبار الحمل قبل صعودها للطائرة المتجهة إلى جزيرة «سايبان» التابعة لماريانا الشمالية، والتي تشكل مقصداً للراغبات في منح مواليدهن الجنسية الأمريكية.

ورغم تأكيد المسافرة ميدوري نيشيدا (25 عاماً) أنها ليست حاملاً إلا أن السلطات أصرت على إجراء الاختبار الذي أظهر صدقها، ومن ثم سمحت لها بالسفر.

وفي 2018 ولد نحو 600 طفل لسياح في الجزيرة، وهو عدد يفوق مواليد سكان الجزيرة أنفسهم.

ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال» اتخذت شركات الطيران تدابير على رحلاتها المتجهة إلى سايبان منذ فبراير 2019، للتأكد من عدم انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية.