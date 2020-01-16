غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وباردا ليلا، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غربا.

حركة الرياح: شمالية شرقية -جنوبية شرقية / 12 - 28 كم/س، تصل إلى 34 كم/س على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والمد الثاني عند الساعة 06:57 والجزر الأول عند الساعة 11:53 والجزر الثاني عند الساعة 23:54.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:08 المد الثاني عند 03:01 والجزر الاول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:32.