هل الفائدة الأكبر في الشاي الأسود أم الأخضر؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة صينية حديثة أن شرب الشاي 3 مرات على الأقل في الأسبوع قد يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أن الفوائد الصحية المرتبطة بالشاي كانت أكثر وضوحاً بالنسبة لمن يشربون الشاي الأخضر، وليس الشاي الأسود كما أن الفوائد كانت أكثر وضوحاً بين الرجال.

وتابع الباحثون بيانات نحو 101 ألف صيني ممن ليس لديهم تاريخ في الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سرطان، وقسموهم إلى مجموعتين تضمنتا الأشخاص الذين يشربون الشاي ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، وأولئك الذين يشربونه ولكن بصورة أقل، وآخرين لا يشربون الشاي أبداً، وتابعوا حالتهم على مدار 7 سنوات.

ووجد الباحثون أن الذين يشربون الشاي بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20 بالمئة، و22 بالمئة أقل عرضة لخطر الوفاة من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما قالت الدراسة إن الذين يتناولون الشاي بانتظام وهم في الخمسينيات من العمر، سيعيشون حوالي 1.26 سنة أكثر مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي بانتظام.