بعد غياب طويل.. جاستن بيبر يعلن إصابته بمرض "قاتل"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف المغني الكندي جاستن بيبر أنه قد تم تشخيص إصابته مؤخرًا بمرض لايم، وهو عبارة عن عدوى تُسببها البكتيريا التي تحملها حشرة القراد.

وتحدث بيبر، 25 عامًا، عن إصابته بالمرض عبر منشور في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، مساء أمس، عن إصابته بمرض لايم وصرح أنه يعاني منذ عامين من المرض ومازال يتلقى العلاج، وقد وصفه بأنه غير قابل للشفاء، ويأمل أن يتحسن في الفترة المقبلة؛ إذ إنه مازال يحصل على العلاج المناسب.

وأشار بيبر إلى أنه سيعلن المزيد من التفاصيل في سلسلة فيديوهات عبر "يوتيوب" قريبًا.

وقال بيبر إنه "يمكنكم أن تعلموا كل ما كنت أقاتله وأمر به!! لقد مر عامان تقريبًا، ولكنني حصلت على العلاج المناسب الذي سيساعد في علاج هذا المرض غير المستقر حتى الآن، وسأعود أفضل من أي وقت مضى".

ويأتي إعلان بيبر عن طبيعة مرضه، بعد أن أصدر أول أغنية فردية جديدة له منذ أكثر من أربع سنوات في الأسبوع الماضي، واسمها Yummy.

ويتم تشخيص 300 ألف أميركي تقريبًا بمرض لايم كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومن دون علاج، يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى آلام المفاصل والتورم.