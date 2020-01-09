طقس غير مستقر غدا وسقوط أمطار مختلفة الشدة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غير مستقر ويشهد سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على أغلب المناطق من الدولة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا تعمل على جريان الأودية، والرياح معتدلة إلى نشطة وقوية أحيانا خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 35 - 45 كم/س، تصل إلى 70 كم/س مع السحب خاصة على البحر.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:12 والثاني عند الساعة 02:30 والجزر الأول عند الساعة 19:41 والثاني عند الساعة 06:37.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والثاني عند الساعة 22:23.

والجزر الأول عند الساعة 15:22 والثاني عند الساعة 04:07.