الموت يغيب عبدالرحمن المضرب “عميد المحامين” الإماراتيين

المصدر: محمد العكور - دبي

غيّب الموت أمس، الأربعاء، المحامي عبدالرحمن عبدالله المضرب، الذي يحمل الرقم 1 في سجل المحامين المقيدين في الدولة ويعتبر من أقدم المحامين المواطنين وفق ما ذكره رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد الشامسي.

وقال الشامسي لـ"الإمارات اليوم" إنه "بوفاة المضرب، فقدت مهنة المحاماة في الدولة أحد أقدم العاملين بها، كان المضرب موجهاً وناصحاً لجميع من أراد الدخول إلى هذه المهنة وناصحاً ومرجعاً لممتهنيها"، مشيراً إلى أن نبأ الوفاة شكل صدمة بالنسبة للكثير من المحامين الذين أجمعوا على حسن تعامله وحبه للجميع.

ونعى مغردون عبر “تويتر” الفقيد المضرب الذي سيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس في مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص.

وقال المحامي حبيب الملا: (المضرب).. أول محام مواطن، أفنى عمره في المهنة وأخلص لها وظل متفائلًا بها وكان نبراسا لجيل الشباب، مضيفاً “تشرفت في مزاملته بهذه المهنة الشاقة، لم أره الإ مبتسماً حتى في أشد الظروف، رحمك الله أبا عبدالله، تركت فراغاً يصعب ملؤه”.

وعبّر المحامي عيسى بن حيدر عن حزنه بفقدان المضرب قائلاً: اليوم نودع عميد المحامين ومعلمي وملهمي الأول وأقدم محامي في الإمارات، فيما قال المحامي علي مصبح: نودع اليوم عميد المحامين في دولة الامارات، هو أستاذي ومعلمي وقدوتي وملهمي ومثلي الأعلى، نرثيه اليوم حزنا وفراقاً عليه، ولن ننساك أبدا يا “بوعبدالله” ستظل ياسيدي في قلوبنا قامة وذكراك صرح وشرف للمحامين والقانون.

وقال المحامي حسن المرزوقي: إلى جنات الخلد يا عميد المحامين الإماراتين يا من كنت لنا الأب والمعلم والناصح صاحب الابتسامة.

وتُظهر بيانات دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي تقييد المحامي المضرب في سجل المحامين المشتغلين منذ عام 1980.