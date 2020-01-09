تقرير مبدئي إيراني عن حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطيران المدني في إيران بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت أمس الأربعاء وأسفر حادثها عن وفاة ركابها الـ176 قد واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها.

وقالت الهيئة في تقرير مبدئي أصدرته الخميس حول الحادثة “إن قائد الطائرة الأوكرانية لم يجر اتصالا لاسلكياً يبلغ فيه بحصول موقف غير معتاد"، فيما قالت الرئاسة الأوكرانية أنه يتم مناقشة عدد من الاحتمالات في ما يتعلق بأسباب الحادثة.

وأضافت الهيئة أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادثة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.