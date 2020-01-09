حافلة برشلونة تضل طريقها في شوارع السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

واجهت حملة برشلونة للدفاع عن لقب النسخة المعدلة من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية سوء حظ بعد أن وصل الفريق متأخرا إلى حصة تدريبية في جدة الأربعاء.

وذكرت مصادر في برشلونة أن سائق حافلة الفريق سلك طريقا غير صحيح، وتوجه بالفريق إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية التي تستضيف مواجهات البطولة.

وكان من المقرر أن يستعد برشلونة لمواجهة الدور قبل النهائي للبطولة الخميس أمام أتليتيكو مدريد بإجراء تدريبات على ملعب نادي الاتحاد.

ويبتعد الملعبان عن بعضهما بما يزيد على 30 كيلومترا. ووصلت حافلة الفريق أخيرا إلى موقع التدريبات متأخرة بواقع 45 دقيقة عن الموعد المحدد بسبب الزحام المروري في المدينة الساحلية.

وكان من المقرر أن يظهر المدرب إرنستو بالبيردي ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس في مؤتمر صحفي قبل المران لكنهما سيتحدثان إلى وسائل الإعلام لاحقا بسبب تأخير الوصول.

وتم الإعلان في نوفمبر الماضي عن اتفاق بإقامة البطولة في السعودية لمدة ثلاث سنوات. وذكرت وسائل إعلام اسبانية أن الاتفاق يدر دخلا سنويا قدره 40 مليون يورو (44 مليون دولار). وتسبب هذا في غضب جماعات تدافع عن حقوق الإنسان إضافة الى مجموعات من جماهير الفرق الأربعة.