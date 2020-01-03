الكركم.. سلاح فعال لعلاج 8 أنواع من السرطان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشار بحث علمي إلى أن المركب الموجود في الكركم، يقدم أملا في تقديم علاجات جديدة في المعركة ضد السرطان.

وقال الباحثون إن غنى الكركم بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة يلعب دورا هاما في وقف تطور الأورام.

وقام الباحثون بتحليل ما يقرب من 5000 دراسة ووجدوا أنه يعوق نمو ثمانية أنواع من السرطانات، في ظل ظروف المختبر.

وأظهرت النتائج أنه فعال في علاج سرطان الثدي والرئة والدم والمعدة والبنكرياس والأمعاء ونخاع العظام وسرطان البروستاتا.

ويقول أكاديميون من جامعة تمبل في فيلادلفيا إن الكركم يمنع نقل المواد الغذائية إلى الأورام، كما يمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة.

واستنتج الأكاديميون أن الكركمين وهو الصبغ الذي يعطي الكركم لونه، يمكن أن يمثل "دواء فعال لعلاج السرطان ، بمفرده أو مع عوامل أخرى".

ولكن على الرغم من استخدامه على نطاق واسع في الطب الشرقي، فإن الكركمين ليس خيارا حاليا، لأنه لم يتم اختباره في تجارب بشرية واسعة النطاق، وهو شرط ضروري لجميع الأدوية.

يأمل علماء جامعة تيمبل أن يحفز اكتشافهم على المزيد من الدراسات السريرية لتأثير الكركمين على السرطان.