فوائد تناول تفاحتين يومياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة أن تناول تفاحتين يوميا قد يقلل من خطر تعرّض الناس لأزمة قلبية أو سكتة دماغية قاتلة، ناتجة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين.

حيث تحتوي تفاحتان كبيرتان على ربع الألياف الموصى بها للفرد الواحد، ونوع من الألياف التي تغذي بكتيريا الأمعاء المهمة لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي قد تقلل من إنتاج الكوليسترول الضار.

وشملت الدراسة 40 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاما، يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، قاموا بتناول تفاحتين كبيرتين يوميا لمدة 8 أسابيع، لتظهر النتائج مستويات أقل من الكوليسترول الضار لديهم بنسبة 4%.

كما أظهرت النتائج أن الأوعية الدموية لديهم كانت أكثر صحة وارتخاء، وهو ما يشبه التأثير الموجود في الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على مركبات طبيعية تسمى البوليفينول، مثل الشاي.