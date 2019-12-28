صورة تقود صاحبتها إلى إنقاص 57 كيلوغراماً من وزنها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت البريطانية كيث ماكدونو، إنها فوجئت بتخلصها من 57 كيلوغراماً في عام واحد فقط..

وتروي كيث، أنها كانت في زيارة إلى براغ، عندما التقطت لها صديقتها صورة قلبت حياتها رأساً على عقب، بعدما كانت حافزاً قوياً لدفعها للتخلص من الوزن واستعادة لياقتها.

وانضمت كيث إلى برنامج لتخفيض الوزن في إحدى الصالات الرياضية، وبدأت رحلة شاقة دامت عاماً ونصف العام لخسارة أكبر قدر من وزنها الذي تجاوز آنذاك 152 كيلوغراماً.



وقالت كيث: "كنت أعيش في حلقة مفرغة، ولم ألتزم بأي حمية في السابق. اعتدت تناول الطعام كلما شعرت بالسعادة أو الحزن، كانت حياتي تتمحور حول الطعام".

وإضافة إلى ممارسة الرياضة، اتبعت كيث نظاماً غذائياً صارماً خلًصها مما يقارب 57 كيلوغراماً في فترة لم تتجاوز 12 شهراً، حسب ما نقلت "ميرور" البريطانية.