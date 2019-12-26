منها الشحن حتى 100%.. أخطاء تقلل من إنتاجية بطارية هاتفك الذكي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أخبر مدير شركة "BatterieIngenieure " الألمانية دومينيك شولت، أن مستخدم الهاتف الذكي، الذي يتركه يشحن خلال الليل ولا يفصله عن الشحن بعد أن يصل إلى 100%، يقلل من إنتاجية البطارية.

ووفقًا للخبير، تقل إنتاجية بطارية الهاتف الذكي بشكل أبطأ عند مستوى شحن يبلغ 30-5%. في الوقت نفسه، نصح بشحن الأجهزة، على سبيل المثال، في الصباح.

وبحسب مجلة "Business Insider"، تتعرض جميع بطاريات الليثيوم أيون بطريقة أو بأخرى إلى "التقدم في السن" بسبب التغيرات في التركيب الكيميائي، وبالتالي لها فترة خدمة محدودة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لاهتمامك ببطارية هاتفك الذكي أي تأثير ملحوظ في حالة تغيير الجهاز كل عامين أو أقل.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت، في وقت سابق، عن رئيس الموقع التكنولوجي "Hi-Tech Mail.ru"، دميتري ريابين قوله إن شحن الهاتف الذكي بنسبة 100%، وكذلك تفريغ البطارية بالكامل، يقلل من عمر البطارية.