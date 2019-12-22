بعد غياب 7 سنوات.. ياسر العظمة يختم مسيرته الفنية بـ "مرايا 2020"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

باشر الفنان السوري ياسر العظمة تحضيراته للجزء الجديد من مسلسل "مرايا 2020" والذي سيكون ختام السلسلة الكوميدية الشهيرة التي بدأت منذ 40 عاما.

وذكر موقع "فن"، المختص بأخبار الدراما والسينما، أن الجزء الجديد سيضم عدد من نجوم الأجزاء السابقة على غرار عابد فهد وسلمى المصري ومها المصري وصفاء سلطان وعبير شمس الدين وسيف الدين سبيعي ووفاء موصللي وسامية الجزائري وغيرهم.

وأضاف أنه جرى العمل على إستقطاب عدد من كتّاب الكوميديا للاتفاق على الأفكار والبدء بشكل جدي بتأليف لوحات درامية كوميدية تحاكي الواقع وتعتمد على مبدأ كوميديا الموقف.

وكانت وسائل اعلام سورية ذكرت، في وقت سابق، أن العمل يبتعد عن السياسة شكلاً ومضموناً، ويركز على الحالات الإنسانية والاجتماعية التي يعشيها المواطن السوري والعربي.

واشتهر ياسر العظمة من خلال مسلسل "مرايا" الساخر الذي ألفه وأعدّه لمدة تزيد عن 35 عاماً، وبدأها عام 1982 مع المخرج هشام شربتجي قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالباً ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي.

يذكر أن العظمة غاب عن الدراما منذ سبعة أعوام وكان آخر ظهور له في مسلسل مرايا 2013 من اخراج عامر فهد.