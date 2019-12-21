شعر بالغيرة فطعن زوجته وقتل ابنه الرضيع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت محكمة بريطانية حكماً بسجن أب مدى الحياة بعدما قتل طفله الرضيع وطعن زوجته بسكين.

وبحسب قرار المحكمة، فإن القاتل المدان سيقضي على الأقل 23 عاماً في السجن.

وفي تفاصيل الجريمة، قام دينس بيتولا (27 عاماً)، بطعن زوجته ست مرات، وطعن طفله أندريه الذي كان يبلغ أسبوعين من العمر.

ولفتت المعلومات الى أن الأم تمكّنت من الاتصال بالإسعاف رغم إصابتها بجروحٍ خطيرة، وأن أندريه توفي في المستشفى بعد أربعة أيام.

وبحسب الشرطة البريطانية، فقد ازدادت العلاقة سوءا بين الثنائي، بعد ولادة أندريه، إذ شعر الأب بالغيرة إذ اعتبر أن الرضيع بمثابة منافس له.